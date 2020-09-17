دراسة جديدة تحذر من ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ

حذرت دراسة جديدة من أن مستوى مياه البحار قد يرتفع بواقع أكثر من أربعين سنتيمتراً بحلول نهاية القرن الحالي بسبب ذوبان الجليد جراء احترار المناخ.

ووضع باحثون من نحو أربعين معهداً دولياً متخصصاً نماذج محتملة لسيناريوهين متعلقين بانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة حددتهما الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في هذه الدراسة التي استُخدمت في سلسلة منشورات عبر مجلة «كريوسفير».

وفي السيناريو الأول القائم على ارتفاع متواصل في انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، من شأن ذوبان الجليد في «أنتركتيكا» أن يتسبب بارتفاع مستوى مياه البحار حتى 30 سنتيمترا، وفي غرينلاند حتى 9 سنتيمترات إضافية.

وفي سيناريو ثان، تلحظ الدراسة تراجعاً قوياً في الانبعاثات، قد يؤدي ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند إلى زيادة مستوى مياه البحر ثلاثة سنتيمترات.

وتعطي النماذج البيانية بشأن «أنتركتيكا»، التي تتعرض لمزيد من العوامل الخارجية، نتائج مختلفة في هذا السيناريو الثاني، بما يشمل ازديادا لكميات الجليد من شأنه خفض مستوى البحار بواقع ثمانية سنتيمترات تقريبا.

وفي مطلع سبتمبر الحاري، خلصت دراسة، نشرتها مجلة «نيتشر كلايمت تشاينج»، إلى إمكان ارتفاع مستوى مياه البحار بواقع 40 سنتيمتراً بحلول سنة 2100، وهو سيناريو كارثي يهدد مئات ملايين السكان في المناطق الساحلية.

وفي سبتمبر، اعتبر تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن أكثر من مليار شخص سيعيشون بحلول منتصف القرن الحالي في مناطق ساحلية قليلة الارتفاع تكون معرضة بشكل خاص لهذا الخطر.

ورداً على سؤال بشأن الفروق الكبيرة بين السيناريوهين، قال الباحث في معهد «بوتسدام» للبحوث بشأن الأثر المناخي أندرس ليفيرمان وهو أحد معدي الدراسة، إن «الغموض يجب ألا يكون سبباً للانتظار، بل يستدعي على العكس تحركاً طارئاً. نعلم أن أمراً ما سيحصل، لكننا لا نعلم تحديدا ًمدى خطورته».