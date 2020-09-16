مشاهير يقاطعون «إنستغرام»

نيويورك (أ ف ب)

بهدف مكافحة الأخبار المضللة، قرر عدد من المشاهير، بينهم كيم كارداشيان وليوناردو دي كابريو، تجميد حساباتهم على «إنستغرام» اليوم، ولمدة 24 ساعة فقط.

ويسعى النجوم إلى تذكير شركة «فيسبوك» مالكة التطبيق، بضرورة مكافحة ما يُنشَر على منصاتها من أخبار مغلوطة أو مزيفة ومحتوى ينطوي على كراهية.

وجاء قرار النجوم، ومن بينهم أيضاً الممثلان جنيفر لورنس وساشا بارون كوهن، استجابةً لدعوة مجموعة من المنظمات، سعت من قبل لمقاطعة «فيسبوك».

وأطلقت هذه المجموعة في يونيو الماضي وسم #ستوب هيت فور بروفيت «أوقفوا الكراهية الهادفة إلى الربح».