متاجر إلكترونية فاخرة

واشنطن (أ ف ب)

بعد الطفرة التي حققتها في مجال البيع عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا، دشنت مجموعة «أمازون» العملاقة متاجر إلكترونية للمنتجات الفاخرة، يقدم فيها المصممون ابتكاراتهم مباشرة للزبائن.

وفي البداية، ستكون الخدمة متاحة حصراً لمشتركي «أمازون برايم» في أميركا، بناء على دعوات خاصة.

وتتصدر «أوسكار دي لا رينتا» العلامات التجارية، التي تقدم منتجاتها عبر المتاجر الجديدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها «أمازون» اقتحام سوق المنتجات الفاخرة، لكنها تحاول النجاح هذه المرة عبر توظيف التقنية ليرى المستهلكون المنتجات من كل الزوايا بنظرة بانورامية.