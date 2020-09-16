«اللوفر - أبوظبي».. عروض تفاعلية وتذاكر مجانية

نسرين درزي (أبوظبي)

تتواصل فعاليات متحف اللوفر- أبوظبي بالمزيد من البرامج التفاعلية التي تقدم تجارب ثقافية وترفيهية لأفراد المجتمع، مع الحرص على التوازن بين زيارات المنصات الحية عبر الحجز المسبق، وفقرات «الإنترنت».

المهتمون بمتابعة أبرز المعارض العالمية التي يتيحها المتحف، ما عليهم سوى تنزيل تطبيق «اللوفر - أبوظبي» المجاني للذهاب في جولة تشمل مختلف الحضارات، وتتيح استكشاف تاريخ القطع الفنية، إضافة إلى الاطلاع على تفاصيل الهندسة المعمارية الاستثنائية للبناء من الداخل والخارج، وكل ذلك بالتوازي مع فقرات سمعية تناسب مختلف الحقب الزمنية، أثناء التجول في أروقة المتحف «أونلاين»، وباستخدام الخريطة التفاعلية لمزيد من الإرشادات للتنقل بسهولة في قاعات العرض. وبمجرد الضغط على زر «حولي»، يسهل التعرف إلى المعروضات المنتشرة في الأروقة وقراءة أهم البيانات عنها بسبع لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والروسية، والألمانية، والهندية.

تذاكر مجانية

ويتمثل جديد عروض «اللوفر - أبوظبي» في إتاحة الفرصة لسائقي سيارات الأجرة في دولة الإمارات، للحصول على تذاكر مجانية لهم، لزيارة المتحف مع 3 أشخاص يختارونهم من العائلة والأصدقاء، حتى نهاية ديسمبر 2020. وتوفر منصات «اللوفر ـ أبوظبي» قطعاً متنوّعة من مختلف الثقافات والحضارات على مر التاريخ، مستوحاة بالكامل من المعروضات الفنية الأثرية والعصرية، في مبادرة لإتاحة الفرصة لاقتنائها. وتأتي على شكل تذكارات مصغرة عن مقتنيات المتحف، ترمز إلى عصور خلت، ويمكن إضافتها إلى المجموعات الفنية القيمة الخاصة بكل زائر.

فقرات بالصوت والصورة ضمن جولات «اللوفر - أبوظبي» (من المصدر)

نمو الأجيال

ويعد «اللوفر - أبوظبي» منصة لاختبار الأفكار الجديدة، كما يدعم نمو الأجيال المقبلة من المواهب ورواد الثقافة. ويقدم فرص التعلّم والمشاركة والترفيه، عبر معارضه الدولية وبرامجه ومتحفه الخاص بالأطفال، مع توفير مجموعة واسعة من الكتب الحصرية لصغار السن. ومن الأنشطة المميزة، باقة من الأفلام القصيرة، عبر الإنترنت، لأفراد العائلة لابتكار تصميماتهم الفنية المستوحاة من مجموعة المتحف، باستخدام مواد بسيطة. بينها: صناعة قناع على شكل حيوان، حقيبة تشابه خطوط وألوان لوحة الفنان موندريان، دمية الحصان بإلهام من معرض الفروسية، خوذة الأبطال، ختم خاص، قلادة، فانوس، مشبك، وطبق مزخرف.

فنون زخرفية

يحتفل «اللوفر - أبوظبي» بالإبداع العالمي للبشرية، ويقدم مجموعة فنية واسعة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وتشمل أدوات أثرية، ولوحات، ومنحوتات معاصرة. ومن القطع الفنية النادرة التي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق الإلكتروني للمتحف، علبة صينية مرصعة تعود إلى مجموعة الإمبراطورية اليابانية. تعكس الإنجازات التي أحرزت في مجال الفنون الزخرفية في عهد الإمبراطور شوانزونغ (756 – 712) عندما كانت مثل هذه القطع الهدايا المفضلة لدى الحكام في المعاملات الرسمية بين إمبراطوريتي اليابان والصين. وتمثل هذه العلبة ما بلغته الحرفية الفنية من جودة عالية تميزت بأناقة مخزونها، على غرار المرايا الثمينة ومنسوجات الحرير والمصوغات التي انتشرت تاريخياً.

وهواة المعارض الثقافية يمكنهم تنزيل دليل الوسائط المتعددة مجاناً عبر الإنترنت، للذهاب في جولة إرشادية ضمن «اللوفر - أبوظبي»، والاطلاع إلى نماذج حية عن تاريخ الحضارات.