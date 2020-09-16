«نيويورك أبوظبي» تنظم رحلة افتراضية إلى بروكلين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي تنظيم رحلة افتراضية إلى بروكلين في نيويورك برفقة الفنانة ديانا الحديد، احتفاءً بإطلاقه لأرشيفه الرقمي الثامن والخاص بمعرض ديانا الحديد «وهم الأطراف»، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية التي تحمل عنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات»، يوم 22 سبتمبر الجاري.

وتنضم مايا أليسون، رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن إلى ديانا الحديد في الاستوديو الخاص بها في بروكلين، نيويورك في الزيارة الافتراضية التي سيتم بثها مباشرة 22 سبتمبر الساعة 6:30 مساءً.

وتسلط ديانا الحديد في هذه الفعالية الضوء على معرضها الفردي الذي استضافه رواق الفن سابقاً، وتناقش تأثير فيروس كورونا المستجد على إبداعها ومسيرتها المهنية، وسيتم بث الفعالية على تطبيق المحادثات الافتراضية زوم كما سيتم بثها مباشرة على صفحة «فيسبوك» الخاصة برواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.

وجاءت تسمية المعرض الذي كان رواق الفن أولى محطات عرضه، تيمناً بأحد الأعمال الرئيسية المعروضة، «وهم الأطراف»، وهو مصطلح يُشير إلى الشعور الذي يمر به صاحب أحد الأطراف المفقودة، كالذراع أو الساق، وكأن هذا الطرف موجودٌ وقادرٌ على الحركة. ويتكرر موضوع الذاكرة بمظاهرها المادية في الفن والهندسة المعمارية في معظم أعمال ديانا الحديد.

وجمع معرض «وهم الأطراف»، الذي استضافته جامعة نيويورك أبوظبي المنحوتات الضخمة واللوحات الجدارية ذات الألوان الطيفية والتماثيل البرونزية السريالية ليشغل مساحةً بلغت حوالي 7000 قدم مربعة من الرواق.

وأزيل الستار عن تحفة ديانا الفنية «وهم الأطراف» لأول مرة في مؤسسة «The Secession » في فيينا، لتنتقل بعدها إلى رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2016، ومن ثم إلى معرض ديفيد وينتون بيل بجامعة براون عام 2017، ودعمت المؤسسات الثلاث نشر الكتاب الذي صدر بمناسبة استضافة المعرض في جامعة نيويورك أبوظبي.