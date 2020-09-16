ضمن فعاليات فنون الطهي.. «من جمال الصحراء إلى سحر البحار»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي عن إطلاق سلسلة «من جمال الصحراء إلى سحر البحار»، وذلك ضمن برنامج طاولة الشيف «من 15 سبتمبر لغاية 15 أكتوبر المقبل»، لتكون المبادرة الثانية من خمس مبادرات مشابهة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الفعالية الصيفية تحت شعار سافر بنكهات الطعام.

وتأتي السلسلة، كجزء من مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي السنوية للاحتفال بمشهد الطعام في العاصمة، حيث تجمع تحت مظلتها 10 من أشهر المطاعم في العاصمة، لتقديم قوائم من 5 أطباق تعكس التراث الخليجي والنكهات التقليدية في المنطقة.

وقال كبير الطهاة أنكيت باهوجا: إن مزج أساليب الطهو العربية بالمطبخ الهندي التقليدي أمر مميز، حيث أتاحت لنا تقديم تجربة فريدة لضيوفنا الذواقة، معرباً عن أمله في ترك بصمته الخاصة في عالم الطهو، في ظلّ الازدهار المستمر لمشهد الطعام الفاخر في أبوظبي.

وأوضح أندو تاكاشي، كبير طهاة، أن فكرة المزج بين المطبخين الياباني والإماراتي، شكلت فرصة لتسليط الضوء على التناغم المثالي بين النكهات والأساليب المختلفة، وستتم استضافة النسخة الأحدث من سلسلة طاولة الشيف في مطعم: فيتنامي وأوروبي، وتايلاندي وإيطالي، بالإضافة إلى مطعمين لبناني وهندي.

وتشكّل سلسلة «من جمال الصحراء إلى سحر البحار» المبادرة الثانية من سلسلة طاولة الشيف، المؤلفة من خمس مبادرات مشابهة، بإدارة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتسليط الضوء على أشهر وجهات الطعام الفاخرة في الإمارة على مدار 12 شهراً.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: إن سلسلة «سافر بنكهات الطعام» أثبتت نجاحها حتى الآن، لمساهمتها في تحفيز إبداع الطهاة في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال ابتكار أطباق جديدة منحت رواد المطاعم المشاركة تجارب استثنائية ومتنوعة جمعت أشهر النكهات من عدد من المطابخ العالمية، دون الحاجة إلى مغادرة الإمارة.