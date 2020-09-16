6 خطوات.. لنوم مريح واستيقاظ سعيد

ترجمة: عزة يوسف

قدم موقع «Health Shots» بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من النوم وبدء يوم جديد ملئ بالانتعاش منذ الصباح، إيماناً بأهمية النوم الجيد ليلاً، مشيراً إلى أنه هناك بعض الأشياء التي يجب علينا القيام بها قبل النوم لنستيقظ أكثر راحة وسعادة وإيجابية:

الامتنان

بمجرد استغراق بضع دقائق في تدوين الأشياء التي تشعرك بالامتنان، يجعل الدماغ يركز على توليد الأفكار الإيجابية، وبالتالي تقليل التوتر والقلق، كما يساعدك على الشعور بمزيد من التفاؤل.

التخطيط

قم بعمل قائمة مهام أو تذكيرات لليوم التالي، بما يجعل عقلك يشعر بالراحة عندما يعلم أن هناك قائمة مُخزنة في مكان ما يمكن الرجوع إليها، ما يسمح لعقلك بالتوقف عن التفكير والاسترخاء.

تحليل الأحداث

عند تحليل أحداث يومك، ستجد أن هناك أشياء أنجزتها وستكون هناك مهام تُركت دون إنجاز، عليك التركيز على ما أنجزته وما تفخر به، بما يساعدك على تتبع تقدمك وأهدافك، وعلى الشعور بالفخر بمدى تقدمك في اليوم التالي.

الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم يمكن أن يساعد من يعانون اضطرابات النوم عن طريق قدرتها على تهدئة أعصابك المتوترة وتهدئة عقلك، فاستمع إلى الأغاني ذات الإيقاع البطيء والألحان الناعمة.

مشروب ساخن

يقترح الخبراء شرب كوب من الحليب الدافئ مع العسل لمساعدتك على التحلي بالهدوء والاسترخاء ليلاً، كما أن شاي البابونج له فعل السحر في جعلك تستغرق في النوم. كما يجب تجنب الوجبات السريعة والقهوة إذا كنت تريد أن تشعر بتحسن بدني عند الاستيقاظ في الصباح.

استراحة من التكنولوجيا

اجعل كل شيء يحتاج إلى استجابتك أو انتباهك الفوري مثل الرد على الرسائل الإلكترونية، بعيداً عن مكان نومك، حيث إن سبب عدم قدرتك على النوم قد يعود إلى انشغالك بتصفح الإشعارات.