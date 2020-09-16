هيفاء وهبي ومي عز الدين يتألقان بالموسم الشتوي

محمد قناوي ( القاهرة)

يشهد الموسم الدرامي الشتوي، الذي سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل، عرض مسلسلين لنجمتين كان المقرر عرضهما في رمضان الماضي، ولكن تم تأجيلهم بسبب عدم الانتهاء من تصويرهم لتوقفهم بسبب جائحة كورونا.. الأول مسلسل هيفاء وهبي «أسود فاتح»، والذي انتهى تصويره قبل أيام في بيروت.

وقال منتج العمل صاق الصباح: فور انتهاء عمليات المونتاج، سنحدد موعد عرض المسلسل ولن ننتظر شهر رمضان، لأنه سيكون أحد الأعمال المميزة خلال الموسم الشتوي.

«أسود فاتح» من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته روجينا وأحمد فهمي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول إحدى سيدات الأعمال، التي تتعرض لمشكلة من أقرب صديقاتها.

أما المسلسل الثاني الذي سيعرض خارج سباق رمضان، فهو «خيط حرير» للممثلة مي عز الدين، التي تجسد فيه دور موظفة في شركة تتورط في مشكلة مع رئيسها.

وقال مخرج العمل إبراهيم فخر: إنه للمرة الأولى يُعرض مسلسل درامي تقوم ببطولته مي عز الدين خارج موسم رمضان، حيث تم عرض كل مسلسلاتها السابقة التي قامت ببطولتها في رمضان.