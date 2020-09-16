عودة نجوم الدراما الرمضانية

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد دراما رمضان القادم، عودة فنانين وفنانات للمنافسة بعد غياب استمر بين عامين وأربعة أعوام، بمسسلات متنوعة من الدراما الاجتماعية والصعيدية والتاريخية والمخابراتية.. حيث يعود محمد عادل إمام بعد أن غاب العام الماضي، بمسلسل يحمل اسماً مؤقتاً «الملك».

وقالت منى زكي: إنها تخوض المنافسة خلال رمضان القادم بمسلسل «تقاطع طرق»، الذي يعيدها للساحة الدرامية بعد غياب 4 سنوات، ويشاركها البطولة محمد فراج ومحمد ممدوح.

كما تعود روبي للأعمال الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، بمسلسل «بدر البدور» مع الكاتبة مريم نعوم، التي قالت إن العمل في مرحلة التحضير، وسيتم الإعلان عن أبطاله بعد انتهاء التعاقدات، مشيرة إلى أن المسلسل من حلقة، وسيظهر روبي بشكل مختلف وجديد عن ما قدمته من قبل. ويلتقي مصطفي شعبان وعمر سعد معاً، بعد غياب عامين من خلال مسلسل «عش الدبابير» إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد سيد بشير.. وقال بشير: إن المسلسل ينتمي إلى الفئة الاجتماعية المليئة بالإثارة أما عمرو يوسف، الذي غاب عن الدراما الرمضانية موسمين متتالىين، فيعود من خلال «الملك أحمس»، وقال: إن الأحداث تدور حول زمن الفراعنة.

وتعكف دنيا سمير غانم على التجهيز لمسلسل، تم الاتفاق على فكرته، وستكون أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية.