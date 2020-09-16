يسرق طوابع ومخطوطات بنصف مليار دولار في وضح النهار

تمكن لص في هونج كونج من سرقة مجموعة طوابع ومخطوطات تفوق قيمتها نصف مليار دولار أميركي، خلال عملية سطو نفذها في وضح النهار.

وقال مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، إن السارق دخل إلى شقة تابعة لهاوي جمع التحف الصيني فو شونشاو، داخل مبنى مؤلف من ست عشرة طبقة في حي «كولون» المفعم بالحياة، حيث نفذ عملية السرقة التي استمرت ساعتين.

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن القيمة الإجمالية للمسروقات تصل إلى أربعة مليارات دولار محلي (516 مليون دولار أميركي). وهي تشمل خصوصاً وثيقة خطّها بيده الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، وخمسة طوابع قديمة قيّمة للغاية.

ولكم يكن فو، العضو في جمعية جامعي الطوابع في هونج كونج، موجوداً في هونج كونج عند حصول السرقة في العاشر من سبتمبر الجاري، وفق المصدر في الشرطة.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن قيمة المسروقات لم تُقدر بدقة، إلا بعد عودة ابنة فو إلى هونج كونج لمساعدة المحققين.

وكانت المقتنيات المسروقة موجودة داخل درج مقفل بالمفتاح في الشقة، بحسب الصحيفة.