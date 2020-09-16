استراتيجيات رائعة تحفزك على ممارسة التمارين

قد تكون محباً للسير في المتنزه واستقبال مشاهد الطبيعة وأصواتها. أو ربما تود تحدي نفسك بركوب الدراجات الثابتة في صالة الألعاب الرياضية. أو ربما تفضل ممارسة كرة السلة في دوري ترفيهي محلي.

ولكن رغم الاستمتاع بتلك الأنشطة وما تعود به من شعور جيد خلال ممارستها، لا توجد لديك القدرة على حشد الطاقة للمشاركة فيها مؤخرا.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات للمساعدة في تعلم كيف تحفز نفسك لممارسة التمارين:

لا تقع فريسة للثقب الأسود المتمثل في الأريكة:

حالما تصل المنزل ارتد ملابس التمارين الرياضية وغادر مجددا. لأنه إذا ما جلست على الأريكة المريحة فسوف يحتاج الأمر لمزيد من القوة للنهوض عنها، بحسب موقع "لايف هاك".

إنه قانون فيزيائي بسيط ،قانون نيوتن الأول الذي يقول إن الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى على هذه الحالة. ومن هنا يمكن الاستلقاء على الأريكة بعد العودة من ممارسة التمارين.

الالتزام:

إذا كنت تريد تعلُم كيف تحفز نفسك على ممارسة التمارين، قم بالالتزام بخطة لممارسة التمارين لمدة 30 يوما. قم بالتخطيط للأيام والأوقات التي ستتمرن فيها، بما في ذلك نوعية التمارين.

تناول شيئاً طازجاً:

بالتحدث عن وجبة كبيرة، ما نأكله ونحتسيه متعلق بكيف نشعر وبالتالي إذا لم تكن تعلم كيف تحفز نفسك لممارسة التمارين، ابدأ بوجبة خفيفة صحية.

وهناك فائدة أخرى لهذا وهو أن تناول طعام صحي قد يجعلك تشعر أنك "أخف" ولديك المزيد من الطاقة لممارسة التمارين.