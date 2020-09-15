برامج تعليمية في حديقة الحيوانات بالعين

العين (وام)

تسهم البرامج التعليمية التي تقدمها حديقة الحيوانات بالعين، في إكساب الطلبة العديد من المهارات التعليمية والمعرفية، حيث يقوم فريق البرامج المدرسية في الحديقة بربط مناهج الطلاب بتجارب ومغامرات ممتعة لتحقيق أكبر استفادة للطلبة أثناء الرحلات.

وتستهدف التجارب التي تقدمها الحديقة طلبة المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الجامعة وتمنحهم فرصاً للتعلم والمعرفة، واكتساب المعلومات من خـلال أساليب تعليمية مبتكرة وممتعة، ويمثل التنوع البيولوجي وصون الطبيعة أبرز محاور هذه البرامج، كما توفر الحديقة تجارب ترفيهية وتعليمية تلهم زوارها حب الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

وتقدم الحديقة برامجها للطلبة الزائرين باللغتين العربية والإنجليزية.