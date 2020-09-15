سباقات الهجن تعود إلى سيناء

جبال التيه (أ ف ب)

عند سفح جبل التيه الكبير في شبه جزيرة سيناء، عاود أهالي المنطقة نصب خيامهم مرة أخرى بجوار مضمار رملي، استعداداً لسباقات الهجن التقليدية التي عادت بعد توقف ستة أشهر بسبب جائحة «كوفيد- 19».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تلقى بدو جنوب سيناء، الضوء الأخضر من السلطات المصرية لإعادة تنظيم هذه السباقات. ويعتبر سباق الهجن رياضة تقليدية عتيقة يحاول بدو جنوب سيناء الحفاظ عليها.

ووسط سحابة من الغبار، يعدو حوالي 500 جمل خلال سباق في صحراء عند سفح الجبل، وسط صيحات حماسية يطلقها أصحابها، مرتدين الكوفية والجلابية البدوية التقليدية.

ويوضح صالح المزيني، رئيس أحد أندية الإبل في مدينة نويبع، أن هذا الحدث ما هو إلا «تدريب للسباق الدولي» الذي سيقام في أكتوبر المقبل بشرم الشيخ.