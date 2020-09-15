«يوتيوب» تطلق تطبيقاً منافساً لـ«تيك توك»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بدأت شركة «يوتيوب» تنفيذ تجربة لمنافسة «تيك توك» في الهند، عبر تطبيق اختارت له اسم «شورتس»، وقالت الشركة إنها تهدف إلى تحسين آلية عرض مقاطع الفيديو القصيرة، ونشر التجربة في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.. وقال كريس جاف، نائب رئيس إدارة المنتجات في «يوتيوب» إن «شورتس» تجربة جديدة في مجال مقاطع الفيديو القصيرة للمبدعين الذين يصورون مقاطع لافتة بهواتفهم المحمولة.

وجاء إطلاق «يوتيوب شورتس» في وقت توصّلت فيه «تيك توك» إلى شراكة مع «أوراكل» تأمل من خلالها تجنّب الحظر الذي تواجهه في الولايات المتحدة.