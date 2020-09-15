«حافلة كوفيد»

كشكايش (أ ف ب)

خضع معلّمو مدارس ضاحية «كشكايش» المتاخمة للعاصمة البرتغالية لشبونة لفحص كورونا في حافلة جرى تحويلها إلى مختبر جوال، وتتنقل الحافلة بين المؤسسات التعليمية في المنطقة لرصد الإصابات بالفيروس قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.. وقالت هيليا رودريغيس مديرة مدرسة ماتيلد روزا أراوجو «نشعر جميعاً باطمئنان أكبر لأننا خضعنا للفحوص».

ومنذ مطلع سبتمبر، تتوقف «حافلة كوفيد - 19» الزرقاء يومياً عند إحدى مدارس منطقة كشكايش لإجراء فحوص للمدرّسين وموظفي المؤسسات التعليمية البالغ عددهم حوالى ثلاثة آلاف.

وتهدف المبادرة إلى «بث شعور بالأمان»، وفق مساعد رئيس بلدية كشكايش لشؤون التعليم فريديركو ألميدا.