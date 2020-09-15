«حظر تجول» في «القاهرة السينمائي»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن فيلمها الجديد «حظر تجول» مرشح للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته 19 نوفمبر القادم.

الفيلم تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتم الانتهاء من المونتاج والموسيقى التصويرية، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد طرحه بدور العرض، والذي سيكون بعد مشاركته في المهرجان.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار إنساني اجتماعي حول شخصين، يتعرفان وقت حظر التجول.

وتتوالى الأحداث، حيث يتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عاماً من خروجها من السجن، واضطرارها لقضاء ليلة عند فتاة، ما يعرضها لمحاكمة ثانية.