طائرة تقطع رحلتها وتهبط بعد ولادة طفل على متنها

اضطرت طائرة ركاب إلى قطع رحلتها والهبوط عرضياً في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، بعدما وضعت راكبة مولودها على متن الطائرة.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الراكبة (18 عاماً) وضعت مولودها أثناء رحلة الطائرة من القاهرة إلى العاصمة البريطانية لندن، ما جعل قائد الطائرة يقرر تغيير وجهة الهبوط إلى مدينة ميونيخ.

كانت الراكبة بصحبة والدتها ومتجهة إلى زوحها في لندن، لتضع مولودها هناك.

كان أفراد الشرطة في ميونيخ أول المهنئين، نظراً لأنه جرت العادة أن تستدعى الشرطة لتقف بشكل دائم عند باب الطائرات في حال حدوث هبوط عارض.

وأوضحت الشرطة أن الأم ووليدها تجاوزا تجربة الولادة في الجو بشكل جيد، وأنهما نقلا إلى مستشفى قريب من مطار ميونيخ.