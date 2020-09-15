الحمض النووي يطيح بمرتكب جريمتي قتل عمرهما 16 عاماً

بدأت، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل سويدي بتهمة قتل شخصين قبل ستة عشر عاماً، إثر التعرف إليه أخيراً، بفضل بيانات للحمض النووي على موقع إلكتروني لتحديد الأنساب.

وقد أقر دانيال نيكفيست، البالغ 37 عاماً، بالجريمة المزدوجة بعيد توقيفه في يونيو الماضي. وهو يحاكَم بجريمة قتل امرأة في السادسة والخمسين وفتى في الثامنة، في أكتوبر 2004، طعناً بسكين في وسط مدينة لينكوبينغ الهانئة، حيث تقام المحاكمة.

وأثارت الجريمة صدمة في السويد، لدرجة أنها باتت من الأخبار المتفرقة الأكثر تداولاً في البلاد، لكنها شكّلت طويلاً لغزاً للمحققين الذين لم ينجحوا في كشف ملابساتها، رغم تحديد الحمض النووي (دي أن إيه) للمشتبه به، والعثور على سلاح الجريمة وقبعة مضرجة بالدماء، إضافة إلى تعميم أوصاف واضحة للمشتبه به.

ودفعت تعقيدات القضية بالسلطات السويدية إلى الاستعانة بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي).

وأصبح ملف التحقيق، المثقل بعشرات آلاف الصفحات، ثاني أضخم التحقيقات في السويد، بعد ذلك الخاص باغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه سنة 1986.

وأمكن حل اللغز عن طريق أسلوب جديد في التحقيقات، بعد سماح السويد للمحققين، اعتباراً من الأول من يناير 2019، بإجراء فحوص قانونية لتحديد التقارب العائلي عن طريق الحمض النووي.

ويشمل ذلك الاستعانة بمواقع إلكترونية لتحديد النسب من طريق الـ«دي أن إيه»، وهي مواقع تحقق شعبية متنامية، ظهرت بداية في الولايات المتحدة.

واستخدم المحققون قاعدة البيانات الخاصة بموقعي «جيدماتش» و«فاميلي تري»، الأكثر شعبية في السويد.

وقالت الشرطة، في بيان غداة التوقيف، «حصلنا على نتيجة بصورة شبه فورية. وبعد بضعة أشهر، جرى توقيف المشتبه به. سُحب حمضه النووي وكان مطابقاً بنسبة 100 %».

وأقر دانيال نيكفيست بارتكاب الجريمة، بعد الاشتباه لفترة قصيرة بشقيقه، بالاستناد إلى تحليل الحمض النووي.

وأوضح نيكفيست، الذي كان في سن الحادية والعشرين عند حصول الوقائع، خلال جلسات الاستماع، أنه اختار ضحيتيه من طريق الصدفة من دون أي صلة معهما. وطعن في بادئ الأمر الفتى ذا السنوات الثماني، قبل أن يفعل الأمر عينه مع الخمسينية أنا لينا.

وأشار المحققون إلى أن نيكفيست كان يعيش مذاك من دون أي علاقات اجتماعية تقريباً في ضاحية لينكوبينغ.