انفصال كتلة ضخمة عن أكبر جرف جليدي للقطب الشمالي في جرينلاند

قال باحثون، أن كتلة مساحتها 113 كيلومترا مربعا انفصلت عن أكبر جرف جليدي من القطب الشمالي في جرينلاند.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وجرينلاند في بيان بأن ذلك الانفصال يبدو أنه جزء من التفكك التدريجي لنهر سبالت الجليدي.

وأظهرت المسوحات بواسطة صور الأقمار الاصطناعية أن الخسائر في المساحة على مدى العامين الماضيين تجاوزت 50 كيلومترا مربعا، أي ما يقرب من ضعف مساحة جزيرة مانهاتن في نيويورك.

وفقد الجرف الجليدي منذ عام 1999 نحو 160كيلومترا مربعا.

وقال الباحث نيلس كورسجارد، من هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وجرينلاند إن درجات الحراة في القطب الشمالي ترتفع أسرع من المتوسط العالمي، مما يعني أن مزيدا من الحرارة تتوفر لإذابة الجرف، وأن الكتل الرقيقة أصبحت أكثر عرضة للانهيار.