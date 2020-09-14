رفض عرض «مايكروسوفت» لشراء «تيك توك»

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة أن مجموعة «بايتدانس» الصينية رفضت عرضها لشراء عمليات تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة.

وقالت مايكروسوفت: «أبلغتنا «بايتدانس» مالكة «تيك توك» أنها لن تبيع العمليات الأميركية للتطبيق.. نحن واثقون أن اقتراحنا كان مفيداً لمستخدمي التطبيق، وفي الوقت نفسه يحمي الأمن القومي الأميركي».

وأضافت مايكروسوفت: «كنا سنجري تعديلات كبيرة لضمان توافق الخدمة مع أعلى معايير الأمن والخصوصية والأمان ومكافحة المعلومات المضللة».

وكانت «مايكروسوفت» قد أعلنت بداية أغسطس الماضي عن اهتمامها بالاستحواذ على العمليات الأميركية لتطبيق «تيك توك».