3 طرق لتجنب اقتحام الأطفال الاجتماعات عن بُعد

عزة يوسف (أبوظبي)

اضطر الكثيرون للعمل من المنزل بسبب انتشار «كوفيد- 19»، ويحضر الآباء الاجتماعات على الإنترنت، ويتكرر اقتحام الأطفال لهذه الاجتماعات لأسباب كثيرة، وهناك طرق عدة لتجنب مثل هذه المواقف المحرجة للآباء منها:

اجعلهم مشغولين

إذا كنت بحاجة إلى بعض الوقت لنفسك، فأنت بحاجة إلى شغل أطفالك في أشياء مسلية، وحسب عمر طفلك، يمكنك أن تطرح عليه كتاب التلوين أو مكعبات البناء أو لوحة التصويب أو حتى مشاهدة فيلم مسل لإبقائه منشغلاً.

أنا مشغول

يمكنك التدريب على إيماءة اليد ببطء لأطفالك، لإخبارهم بأنك مشغول حالياً، وستعود إليهم عندما يسمح وقتك. ويمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل إيماءة الاستياء بوجهك أو عبارة «أنا مشغول الآن»، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يفهم طفلك ويتعلم، لذا تحلى بالصبر أثناء تعليمه.

قواعد عدم الإزعاج

اعتماداً على عمر أطفالك، يُنصح بوضع قواعد أساسية معينة، حول سبب ضرورة عدم إزعاجهم لك عند العمل أو إجراء مكالمة خاصة، مع طمأنتهم بأنك ستعود إليهم فور الانتهاء من العمل. وتذكر مدح طفلك إذا التزم بذلك ومكافأته بشيء مناسب.