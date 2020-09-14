نصائح لتجنب أضرار الكمامة

أبوظبي (الاتحاد)

يعد ارتداء الكمامة أفضل طريقة لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أنه قد يسبب التهيج والتحسس للبشرة، لاسيما للعاملين ببعض الوظائف.

وقد يؤدي الاستخدام المطول للقناع المُحكم إلى تضرر الجلد وظهور البثور والحبوب في المنطقة التي يغطيها، والتي تصاب بالحساسية للمس وتصاب بالالتهاب. ونقل موقع «Info News» عن دكتور الدكتور أنيش ديساي مدير الشؤون الطبية الاستراتيجية في شركة أكبرى، بعض النصائح المفيدة للبشرة أثناء ارتداء القناع.

- تأكد أن القناع الخاص بك يغطي أنفك وفمك، لكنه ليس ضيقاً للغاية لدرجة أنه يحتك ببشرتك.

-اغسل وجهك بانتظام بالماء والصابون مرتين على الأقل في اليوم.

- استبدل القناع بمجرد أن تشعر بأنه مبتل أو رطب.

-إذا كنت ستقضي فترة طويلة خارج منزلك، احمل معك بعض الأقنعة الإضافية.

- اغسل أقنعة الوجه القطنية باليد باستخدام الصابون والماء الساخن.

- ضع طبقة سميكة من المرطب أو المستحضر الملين للجلد المضاد للحساسية قبل وضع القناع وبعد إزالته، وتجنب استخدام المرطبات أثناء ارتداء القناع، لأنها تحبس العرق والدهون.