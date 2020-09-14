حلا شيحة تحلم بــ «كليو باترا»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكدت الممثلة حلال شيحة، أنها تحلم بتقديم مسرح غنائي استعراضي، وتجسيد شخصية «كليوباترا»، لأمير الشعراء أحمد شوقي، بشكل عصري، لأنه نص مسرحي مكتمل الأركان ويجمع بين الشعر والغناء، وإبراز شخصية الملكة.وأعربت عن سعادتها البالغة بنجاح أولى تجاربها في السينما الإماراتية، وحصد الفيلم القصير «أثل» جائزتي «الإنجار» بمهرجان برلين فلاش للأفلام، وجائزة «ريمي» الذهبية في مهرجان هيوستن في أميركا، حيث شاركت مع الممثل الإماراتي منصور الفيلي، بطولة الفيلم، الذي أخرجته الشيخة إليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأضافت لـ«الاتحاد»، أن الفيلم تم اختياره رسمياً للمشاركة في 5 مهرجانات سينمائية دولية، منها مدريد، وفيينا للأفلام المستقلة، وتدور أحداثه حول «سلمى» الإعلامية ومقدمة البرامج الشهيرة.

وتتناول خلال برنامجها مسيرة الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، والذي توفي في سن صغيرة، لتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تلك الحلقة، وتتوالى الأحداث لتكتشف في النهاية أن الحياة تخبئ لها أحداثاً سعيدة، موضحة أنها سعيدة أيضاً بالوقوف أمام الفنان القدير منصور الفيلي، في الفيلم لأنه فنان من طراز خاص وتعلمت منه الكثير، وأثرى الحياة الفنية العربية بالعديد من أعماله الرائعة.

«مش أنا»

وأكدت أن السينما الإماراتية تتقدم بقوة في المحافل والمهرجانات الدولية، ووجهت الشكر للقائمين على الصناعة الفنية في أبوظبي لتسهيلهم كافة الأمور الفنية المتعلقة بالتصوير، وتتمنى لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار

وأشارت إلى أنها تنتظر عرض فيلمها «مش أنا»، الذي تشارك بطولته مع تامر حسني، ويشهد عودتها السينمائية بعد غياب 14 عاماً، وتجسد في الفيلم شخصية فتاة تدعى «جميلة» تهوى الرسم والفنون، تتميز شخصيتها بالمرح، وتجمعها علاقة عاطفية مع «حسن» (تامر حسني) وتنهي الأحداث بزواجهما.

ويدور العمل في إطار الكوميديا الرومانسية، حول الشباب الذين يتعرضون لضغوط نفسية واجتماعية، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته سوسن بدر، ماجد الكدواني، ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل.

دراما رمضان

وكشفت حلا عن سعيها لتقديم برنامج تليفزيوني ذي فكرة خاصة، ترصد من خلاله الجانب الإيجابي والإنساني في حياة الفنان، بعيداً عن صخب وضجيج الأعمال الفنية.

وعلى الصعيد الدرامي تستعد شيحة لخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، ويناقش التغييرات التي طرأت على المجتمعات العربية نتيجة توغل وانتشار السوشيال ميديا في حياتنا.