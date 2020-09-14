نهال عنبر في «حفلة 9»

سعيد ياسين (القاهرة)

استأنفت الفنانة نهال عنبر تصوير دورها في فيلم «حفلة 9» والذي تشارك في بطولته أمام غادة عبد الرازق وطارق لطفي وكمال أبو رية وأحمد وفيق، ويدور حول جريمة قتل تحدث أثناء حفل فني، وتتوالى الأحداث لكشف غموض الجريمة ومعرفة القاتل.

وأعربت نهال عن أمنيتها بعودة الأعمال الرومانسية كما حدث مع مسلسل «فرصة تانية» الذي شاركت في بطولته مع ياسمين صبري وعرض في رمضان الماضي.

وقالت: السنوات الماضية امتلأت بمسلسلات العنف والإثارة، ولمست أن العائلات والأسر تتمنى عودة الأعمال الرومانسية التي لا تحتوي على أي لفظ يخدش الحياء.

ودافعت عن الانتقادات التي وجهت لياسمين صبري، وقالت إنها تستحق البطولة المطلقة لموهبتها واجتهادها وحرصها على التطور، وهو ما لمسته أثناء تعاونها معها في مسلسلي «حكايتي» و«فرصة تانية».

وتحدثت عن نجاحها في تجسيد شخصية «انصاف» السيدة التي تتصف بالبخل الشديد، وتثير المشاكل في عملها ومع جيرانها، في مسلسل «عمر ودياب» مع علي ربيع ومصطفى خاطر، وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الكوميديا، ولكنها قدمتها بشكل جديد ومختلف.

وأوضحت عنبر اختلاف معايير اختيارها لأدوارها عن الأعوام السابقة، لأنني شعر بمسؤولية أكبر من الماضي، إلى جانب أن الأدوار التي تعرض علىَّ أصبحت أكثر صعوبة، وأنا سعيدة بذلك، وهذه النوعية بحاجة إلى مجهود كبير.

وأؤكد أنني أحرص على التدقيق في الاختيار بشكل كبير، خصوصاً بعد نجاحي منذ فترة في مسلسلات «العائلة والناس»، و«سوق العصر»، و«امرأة من زمن الحب»، و«يتربى في عزو» و«سكة الهلالي»، و«أين قلبي».

وأضافت أن ملامحها لا تحصرها في أدوار معينة، وهذا الأمر حدث في البداية، ولم يعد له تأثير، لأن المخرجين عرفوا قدراتي وأدركوا أنني استطيع تأدية أي نوع من الأدوار، والدليل أنني جسدت شخصيات الفلاحة وبنت البلد والانتهازية والصارمة وغيرها.