أحمد سعيد.. «الوجه الآخر»

أبوظبي (الاتحاد)

يجسد الفنان أحمد سعيد عبدالغني، شخصية طبيب أمراض نفسية في مسلسل «الوجه الآخر»، وتربطه علاقة صداقة مع بطلة الأحداث التي تخوض رحلة بحث عن شقيقتها بعد تعرض والدهما للقتل على أيدي مجهول.

وقال عبدالغني، إن المسلسل 45 حلقة، وينتمي للدراما النفسية والبوليسية المليئة بالتشويق والإثارة، من خلال رصد الحياة الاجتماعية والأسرية لحياة أحد رجال الأعمال. ونفى تشابه دوره في «الوجه الآخر» الذي يعرض حالياً، مع دوره في مسلسل «ونحب تاني ليه»، الذي عرض في رمضان الماضي، الذي جسد فيه شخصية طبيب جراح يقع في حب فتاة وتواجههما بعض الصعوبات.