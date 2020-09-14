هالة فاخر.. «قبل الأربعين»

القاهرة (الاتحاد)

تستكمل الممثلة هالة فاخر حالياً، تصوير دورها في فيلم «قبل الأربعين»، أمام داليا مصطفى وبسمة، وتجسد من خلاله شخصية جديدة، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والرعب.

وقالت: إنها تنتظر عرض فيلم «ريما»، الذي تشارك في بطولته مع مايا نصري ومحمد ثروت، ويتناول قصة فتاة صغيرة، لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها، الأمر الذي يوقعها وأسرتها في العديد من المواقف الصعبة.

من جهة أخرى، تعود هالة فاخر للتعاون مع يحيى الفخراني بعد غياب 12 عاماً، من خلال مسلسل «نجيب زاهي ذركش»، إخراج شادي الفخراني ويعرض في رمضان المقبل.

وقالت: إن الأحداث تدور في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة والد بأبنائه الأربعة، يلقى منهم جحوداً كبيراً، الأمر الذي يدفعه لإنشاء دار للأيتام وأطفال الشوارع، أملاً في تعويض حالة الجحود التي يلاقيها من أبنائه.

وأعربت عن سعادتها، بالتعاون مجدداً مع الفخراني، خاصة أنه من الفنانين الذين يضيفون إلى زملائهم متعة فنية وإنسانية، وهو يأتي في مقدمة هؤلاء الفنانين.