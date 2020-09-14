«محمد فوزي» يبحث عن مطرب

أبوظبي (الاتحاد)

انتهى المؤلف مصطفى محرم من كتابة مسلسل يتناول قصة حياة الفنان محمد فوزي، الذي يعد أحد أشهر المطربين المصريين في القرن العشرين، وجمع بين الغناء وبين التلحين والتمثيل والإنتاج.

وكشف محرم عن أنه تم ترشيح تامر حسني في البداية لتجسيد شخصية فوزي في العمل المقرر أن يتولى إنتاجه الفني سمير صبري، ولكن تامر اعتذر لانشغاله.

وتم ترشيح عدد من الفنانين الآخرين، منهم آسر ياسين ورامي جمال ومصطفى قمر، ولكن لم يتم الاستقرار على أي منهم.

وقال محرم، إن ما حمسه للعمل أن شخصية وحياته ثريتان بالدراما منذ مولده العام 1918، حيث تنتمي أمه لأسرة ريفية غنية في محافظة الغربية وتضربه حين يغني.

وهذا ما دفعه لاحقاً للهرب إلى القاهرة، ليواجه مصاعب عديدة قبل أن يلتحق بمعهد الموسيقى، وكان أثناء دراسته يغني في الأفراح والملاهي الليلية.

وكذلك وعلاقته بشقيقته هدى سلطان التي قاطعها فترة بسبب اتجاهها للفن، وزواجه أكثر من مرة، وأيضاً علاقته الطيبة بعشرات المطربين والمطربات، ومشاركته في 36 فيلماً كأكبر نسبة في عدد الأفلام لمطرب. وهو الذي أسس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ووضع كل ما يملك في بناء مصنع للأسطوانات العام 1958، ولكنه فوجئ بتأميمه بعد ثلاث سنوات، وأصيب بمرض نادر توفي على أثره عن 48 عاماً في 20 أكتوبر 1966.