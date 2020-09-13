ذبذبات لمتابعة الأجهزة المنزلية

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازاً يمكنه متابعة أداء 17 جهازاً مختلفاً من الأجهزة المنزلية عن طريق الذبذبات الصادرة عنها، بهدف تنبيه المستخدم إلى توقفها بعد الانتهاء من عملها. ويحمل الجهاز الجديد اسم «فيبرو سينس»، ويستخدم أشعة الليزر لرصد التغيرات الدقيقة في الذبذبات على الجدران والأسقف والأرضيات داخل المنزل، ومزود بمنظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين الذبذبات التي تصدر عن الأجهزة المختلفة، حيث يختزن بصمة معينة لذبذبة كل جهاز للحيلولة دون حدوث خلط بين الأجهزة وبعضها.