تقنية للرؤية عبر السحب والضباب

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر باحثون بجامعة ستانفورد الأميركية، تقنية للرؤية عبر السحب والضباب، باستخدام الأشعة السينية، تشبه قدرات الأبصار الخارقة للشخصيات الخيالية، وذكر الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا، أن التقنية الجديدة تعمل عن طريق معادلة للذكاء الاصطناعي، تستطيع إعادة بناء المشاهد المستترة بشكل ثلاثي الأبعاد، اعتماداً على تحركات جسيمات الضوء التي تعرف باسم الفوتونات في المكان. وأكد فريق الدراسة، أن التقنية الجديدة استطاعت رسم صورة حقيقية لأحد المشاهد المستترة وراء طبقة من الفوم، يصل سمكها إلى بوصة واحدة، وبالتالي فإنها تشبه القدرة على الرؤية عبر الجدران بالنسبة للعين البشرية، وتتكامل التقنية الجديدة مع أنظمة الرؤية باستخدام أجهزة الميكروسكوب الدقيقة، ولها كثير من التطبيقات في مجال الطب.