قفازات تشعر باللمس «عن بُعد»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين في أستراليا قفازات إلكترونية، تعطي المستخدم شعوراً باللمس، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بغرض الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذكر الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا، أن فريق بحثي من جامعة نيو ساوث ويلز باستراليا نجح في ابتكار القفازات، رغم أنها مازالت في مرحلة التجارب لحين طرحها في الأسواق، وتعمل القفازات الإلكترونية عن طريق تحفيز مناطق معينة على سطح الجلد، بحيث تعطي المستخدم نفس الشعور بالملامسة، كما لو كان متلامساً فعلياً مع نفس الأغراض في الحقيقة.