7 أشياء تجعل منزلك مزدحماًً

ترجمة: عزة يوسف

أوضح خبراء الديكور أن هناك بعض الأشياء التي قد تجعل منزلك يبدو أكثر ازدحاماً، بما يشعرك بعدم الراحة، إلا أنه يمكنك التخلص منها بسهولة، واستعادة النشاط والطاقة، حسبما ذكر موقع «Female First».

1 مساند الظهر

يحب الكثيرون تزيين الأريكة بالكثير من الوسائد الصغيرة «المساند» الداعمة للظهر واليدين، إلا أن كثرتها تجعل الجلوس أقل راحة وأكثر ازدحاماً. التزم بمسند واحد لكل فرد بالأسرة، أو اختر واحدة أو اثنتين لكسر المساحة الرأسية، أو ربط الأريكة بلون الستائر.

2 النباتات

بدلاً من وضع نبتة واحدة هنا وأخرى هناك، والتي يمكن أن تزحم منزلك بسرعة، اختر نباتاً كبيراً واحداً من النباتات المفضلة لديك، حتى يمكنك تكريس كل طاقتك للحفاظ عليه، وخلق مظهر جمالي بسيط ومريح للعين.

3 الصور

قم بإزالة كل الصور الشخصية والرسومات والتابلوهات الزخرفية، واترك فقط اللوحات والصور التي تعني لك شيئاً، أو التي تبث روح التفاؤل والإيجابية، بما يمنحك شعوراً بالاتساع والراحة النفسية.





4 السجاد

يعتبر وجود أكثر من سجادة في مكان واحد مربكاً ومُرهقاً بصرياً، لذلك، يمكنك وضع سجادة واحدة كبيرة ذات تصميم بسيط على الأرض، بما يمنح الغرفة اتساعاً مريحاً، حتى لو كانت مساحتها صغيرة.

5 الوسائد

بالمثل، لا تحتاج إلى كل تلك الوسائد الموجودة على سريرك، حتى لو كانت زخرفية جميلة، ولكنها قد تجعل غرفتك تبدو أكثر تشوشاً. استخدم الوسائد التي تحتاجها أثناء نومك فقط، للحفاظ على مساحة بسيطة المظهر، دون إضاعة الوقت في إزالتها وإعادتها كل صباح ومساء.

6 الزخارف والزينة

يمكن أن تجعل بعض الزخارف مساحة الغرفة تبدو مزدحمة، دون توفير مساحة للتنفس، ومن الأفضل تحديد الزينات والزخارف البسيطة التي تحبها، وتجاهل تلك التي لا تجلب لك السعادة.

7 عبوات المطبخ

يفضل البعض وضع كل الأوعية والحاويات على سطح المطبخ للوصول إليها بشكل أسرع، إلا أنها تجعل مطبخك أكثر اختناقاً.

يجب الاكتفاء بالعبوات التي يتم استخدامها طوال الوقت فقط، وتحديد شكل موحد من العبوات الزجاجية لمظهر مريح للعين.