3 برامج على «قناة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تُطلّ قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على جمهورها بـ 3 برامج متنوعة خلال الدورة البرامجية الجديدة لشهر سبتمبر الجاري، لتطرح العديد من المواضيع التي تتناسب وذائقة مختلف أفراد الأسرة.

يأخذ الإعلامي رعد أمان مشاهدي القناة كل يوم سبت، ابتداءً من 19 سبتمبر، الساعة 10:00 مساءً، في تطواف حول ساحات الثقافة والفنّ، عبر البرنامج الأسبوعي «أدب وفنّ» الذي يغطّي، وعلى امتداد نصف ساعة، مختلف الحقول الثقافية والإبداعية، كالشعر والرواية والقصة، فيما يمرّ على ثنايا المسرح وتجاربه، ويعود بالمشاهد إلى تاريخ الأدب العربي العريق ورموزه، ويروي سيرة الخطّ العربي وجمالياته، والعديد من القضايا الأخرى.

وتصطحب القناة جمهورها في جولة فنية وإبداعية خاصة، مع الإعلامية سمر عبدالعزيز، عبر برنامج «جرّبها بنفسك» الذي يعنى على امتداد نصف ساعة كل يوم أحد، ابتداءً من 20 سبتمبر الساعة 11:30 مساءً، باستعراض خيارات الديكور المنزلي الداخلي والخارجي، ويسلّط الضوء على استغلال المساحات والاهتمام بمعايير تجديد وترتيب أثاث المنزل في الغرف والجلسات، وغيرها من المواضيع. وللرياضة نصيب مما تطرحه القناة، حيث تقدّم لمتابعيها برنامج «جدّد حياتك»، ويهدف لتعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز المشاهدين على ممارسة التمارين المتنوعة، التي تتراوح ما بين اليومية البسيطة والمنوعة الخفيفة، حيث يطرح البرنامج العديد من الخيارات الرياضية.