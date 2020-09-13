«أزمة» تشابه أسماء الأفلام والمسلسلات

محمد قناوي (القاهرة)

تقاربت خلال السنوات الأخيرة أسماء الأعمال الفنية، في السينما والتليفزيون، بجانب نفس الفترة الزمنية أو الفكرة التي يقوم عليها العمل، ولكن التشابه هذا العام وصل إلى الأسماء في الموسم نفسه.

وينطبق ذلك على فيلم «موسى» لإياد نصار المنتظر طرحه خلال الفترة القادمة، ومسلسل بالاسم نفسه لمحمد رمضان من المقرر عرضه في رمضان المقبل. وهناك مسلسلان يحملان اسم «ضربة معلم»، الأول بطولة محمد رجب، والثاني بطولة حنان مطاوع.

فكرة

وقال بيتر ميمي مخرج «موسى» على أنه بدأ تصوير فيلمه قبل عام نصف وانتهى منه مؤخراً وينتظر العرض خلال الأيام القليلة المقبلة. ونفس الاسم للمسلسل الذي أعلن عنه محمد رمضان، لكن ليس له علاقة بالفكرة أو المضمون.

وينتمي الفيلم لنوعية الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون الأول في الشرق الأوسط، هدفه الانتقام لموت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطارداً.

وأكد ناصر عبد الرحمن مؤلف مسلسل «موسى» على أنه لم يكن يعلم أن هناك فيلماً بنفس الاسم، ومنذ البداية أعلناه كاسم مؤقت ويمكن تغييره خلال الفترة القادمة وليس هناك غضاضة في ذلك.

ووقع محمد إمام وعمرو يوسف في نفس المأزق، بسبب تشابه أسماء مسلسليهما، حيث روج إمام لمسلسله «الملك» تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل.

ويتناول قصة صعود ورحلة كفاح في إطار الأكشن وأحداثه بها العديد من قصص الحب المتعددة.

وفي الوقت نفسه أعلن عمرو يوسف عن تعاقده على بطولة المسلسل التاريخي «الملك» الذي يقدم خلاله شخصية أحمس، ويتناول قصة الفرعون المصري الذي طرد الهكسوس.

والعمل عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، وكاد هذا أن يحدث خلافا بين النجمين خاصة أن إمام أعلن عن مسلسله أولا.

جلسات

وتداركت الشركة المنتجة للمسلسلين الأمر وعقدت جلسات عمل مع إمام، وتم الاستقرار على تغيير الاسم، والإعلان عنه فور اختياره، تحاشيا للتشابه أثناء تسويق المسلسلين للقنوات الفضائية.

وظهرت بوادر أزمة بدأت قبل أيام، بين الفنانَين محمد رجب وحنان مطاوع بسبب خوضهما الموسم الدرامي الشتوي المقبل بمسلسلين باسم «ضربة معلم».

حيث أعلن رجب أنه بدأ التحضير للمسلسل، إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وفاجئ الجمهور بعدها بيومين بتعاقد مطاوع على مسلسل يحمل الاسم نفسه، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.

قال المؤلف فتحي الجندي إنه الشركة المنتجة لا تنوي تغيير اسم المسلسل، فقد أعلن عنه منذ فترة طويلة، وإنه يعكف على كتابته، ويهتم بمحتواه ولا يفكر في تشابه الأسماء. ومن جانبه أكد إسماعيل فاروق مخرج المسلسل الذي يقدمه رجب على أن اسم العمل نهائي واتفقت عليه الجهة المنتجة، ويعرض خارج السباق الرمضاني، في الشتاء، ومكون من 45 حلقة.

ليست طرف

أما صناع مسلسل حنان فقد التزموا الصمت تجاه الأزمة ويعتزمون تغيير الاسم تفاديا للمقارنة أو الاتهام بسرقته، وهناك أسماء يفاضلون بينها، منها «ضربة شمس» أو «ضربة بدر».

ومن جانبة قال د.خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن الموقف الحالي للأزمة ووضعها الحساس للغاية يجعله يتنحى جانبا عن الجزم بالقرار الذي من المفترض أن تتخذه الرقابة لحسم الجدل خلال الآونة الأخيرة. مبررا موقفه بأن الرقابة على المصنفات حتى الآن ليست طرفاً في الأزمة، لعدم تقدم أي من الأطراف بأوراق اعتماد اسم المسلسل، وتحسم قرارها عندما يتقدم العملان إليها، لكي تجيز بشكل قانوني من يحق له أن يأخذ الاسم من عدمه.