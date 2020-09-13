نرمين الفقي «مطربة كبيرة»

القاهرة (الاتحاد)

الممثلة نرمين الفقي، مشغولة حالياً بتصوير مسلسل «لؤلؤ»، من 45 حلقة بمشاركة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وتأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام.

وتقدم في المسلسل شخصية مطربة كبيرة، تعيش في حالة صراع مع فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة، وقالت الفقي إن الشخصية جذبتها، وخاصة أن هناك تفاصيل كثيرة بالدور.

كما تقوم نرمين بتصوير دورها في «شارع 9»، الذي كتبه حسين مصطفى محرم، ويخرجه محمد عبدالخالق، مع رانيا يوسف ومحمود عبدالمغني وأحمد وفيق، وتدور أحداثه حول مجموعة من قصص الحب والفساد والمواقف الاجتماعية، والعمل يعتمد على التشويق والغموض، حيث تشهد أحداثه جريمة قتل غامضة.