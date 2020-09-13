أمل جديد للمصـابين بالشلل

القاهرة (الاتحاد)

يعمل العلماء على تصنيع أطراف صناعية للمصاب بالشلل، يتحكم فيها الدماغ، وكشفوا عن أن التحكم في الأعضاء التي تعاني من الشلل، على وشك أن يصبح أسهل كثيراً. وذكر موقع «Study Finds»، أن باحثين في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو الأميركية اكتشفوا أن المريض يمكنه التحكم في مؤشر الكمبيوتر، عن طريق نظام جديد يتعلم العمل مع دماغ المستخدم بمرور الوقت.

وقال العلماء: إن هذا النموذج يسمح للمرضى بما يشبه توصيل القابس والتشغيل على الفور دون صعوبة إعادة تعلم مهارات معينة بعد إغلاق الطرف الاصطناعي، حيث يشبه النظام وسادة من الأقطاب الكهربائية الموصولة جراحياً بدماغ المريض. وأوضح مؤلف الدراسة كارونيش جانجولي، أن مجال واجهة الدماغ والحاسوب أحرز تقدماً هائلاً في السنوات الأخيرة، إلا أن مشكلة ضرورة إعادة ضبط الأنظمة الحالية ومعايرتها كل يوم، لأنها تفقد الإشارة كانت أشبه بمطالبة شخص ما بتعلم ركوب الدراجة من البداية. وأضاف أن تكييف نظام التعلم الاصطناعي، للعمل بسلاسة مع مخططات التعلم المعقدة طويلة المدى في الدماغ شيء لم يتم من قبل لا سيما لدى الأشخاص المصابين بالشلل.