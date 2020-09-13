أسبوع الموضة في نيويورك.. منصة دعم للمصممين في وجه الجائحة

على الرغم من القيود المفروضة بحكم الوباء وغياب الماركات الشهيرة والعروض الباهرة والجمهور، لم يستسلم أسبوع الموضة في نيويورك الذي تنطلق فعالياته الأحد، في مسعى إلى مساعدة المصممين الأميركيين على الصمود في وجه أزمة لا سابق لها.

وهذه النسخة هي أقصر من العادة ولن تدوم فعالياتها سوى ثلاثة أيام تقريبا، من مساء الأحد إلى الأربعاء. وهي لا تزخر كعادتها بمجموعات كبار المصممين الأميركيين، من أمثال مايكل كورس وتومي هيلفيغر ورالف لورين.

ومن المرتقب أن تقدّم هذه العلامات التجارية التي أبطأ الوباء عجلتها الإنتاجية أحيانا والتي لم تلق بضائعها الرواج المأمول بسبب الوضع آخر صيحاتها في فترة لاحقة خارج إطار البرنامج الرسمي.

أما مارك جايكوبس، فهو تخلّى بكلّ بساطة عن مجموعته لربيع-صيف 2021.

والمصمّم الكبير الوحيد الذي بقي على الموعد هو توم فورد الذي سيقدّم عرضه عبر الانترنت في ختام أسبوع الموضة مساء الأربعاء.

وقد ألغيت تقريبا كلّ العروض المبرمجة مع جمهور لهذا الموسم، ما خلا بعض الاستثناءات النادرة، مثل جايسون وو الذي تفتتح مجموعته أسبوع الموضة مساء الأحد وريبيكا مينكوف التي ستقدّم تصاميمها الثلاثاء.

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها نيويورك للحدّ من انتشار الوباء وجعلتها من الأفضل حالا على الصعيد الأميركي، لا تزال الولايات المتحدة تكابد الجهد في احتواء الأزمة وقد تعذّر من ثمّ على أسبوع الموضة في نيويورك مواكبة نسخات باريس وميلانو ولندن حيث ستكون العروض العامة أكثر بكثير.

وبغية مساعدة المصممين الأميركيين على الصمود، استثمرت النقابة الأميركية لأهل الموضة في منصة أميركية تحمل اسم "رانواي 360" متاحة بالمجان تسمح لدور الأزياء بعرض مجموعاتها عبر الانترنت.

ومن المزمع أن يلجأ إلى هذه المنصة أكثر من خمسين مصمما من المشاركين في هذه النسخة المقدّر عددهم بقرابة 70.

وبادر كثيرون منهم إلى تصوير لقطات هذا الأسبوع في نيويورك لنشرها على الانترنت في اليوم المحدّد.

وشدّد المدير العام للنقابة ستيفن كولب في تصريحات لوكالة فرانس برس على "ضرورة المضي قدما لكن بحذر ومع مراعاة التدابير الصحية، إذ إن الموضة تبقى مصدر رزق لكثيرين".

وبالنسبة إلى مصممين صاعدين كثيرين، تشكّل هذه الظروف الاستثنائية "فرصة للبروز"، بحسب جيفري أوينز، وهو مصمم أميركي من أصل إفريقي يقدّم الأحد المجموعة الأولى لماركته "زونك" خلال عرض "فلايينغ سولو".

والأمر سيّان بالنسبة إلى المصمم المصري محمد المضوي الذي انتقل إلى نيويورك في العام 2012.وهو أيضا سيقدّم ماركته "المضوي" الأحد ضمن فعاليات "فلايينغ سولو".



