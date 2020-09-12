وجوه أفريقية في القاهرة

الأقصر (د ب أ)

يستضيف أتيليه القاهرة، اعتباراً من اليوم، معرض «ملامح أفريقية» للفنانة الشيماء مسعد، والذي يضم 25 عملاً فنياً، تعرض لبعض ملامح الفنون الأفريقية.

ويقام المعرض، الذي يفتتحه الفنان أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، بقاعة راتب صديق، ويستمر حتى 18 من سبتمبر الجاري، ويضم بين معروضاته مجموعة من الحلي المعاصرة، التي تحمل روح وملامح الفنون الأفريقية.

وقالت الفنانة الشيماء مسعد: إن المعرض يلقي مزيداً من الضوء على الفنون الشعبية بالقارة السمراء، والتي تعد فنوناً من البيئة الخاصة لتلك القارة الغنية بالمفردات التشكيلية، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال المعرض إلى تعريف المتلقي بالمزيد من المعارف حول العادات والتقاليد الأفريقية، عبر أعمال فنية، ترى أنها بمثابة مرآة تعكس ثقافة وفنون شعوب القارة.