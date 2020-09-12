درع ضد «الضجيج»

سنغافورة (أ ف ب)

يجرّب باحثون في سنغافورة درعاً، تقضي على الضجّة الآتية من خارج الشقّة، بوساطة مكبّرات صوت توضع أمام نافذة مفتوحة، بحسب ما قال غان وون-سنغ، الذي يقود فريق الأبحاث حول هذا المشروع في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في هونغ كونغ، حيث غالباً ما يشتكي السكان من الضوضاء.

ووضع الباحثون 24 مكبرّاً صوتياً صغيراً على شبكة معدنية، أمام نافذة مفتوحة لتشكيل ما يسمّونه «درعاً ضدّ الضجيج»، وعندما تحدث ضجّة ما، في زحمة سير أو عند مرور القطار مثلاً، يصدر هذا النظام موجات صوتية تبطل الضجيج الوارد إلى الشقّة من الخارج.