حيتان في نهر التماسيح

سيدني (أ ف ب)

ضلّت ثلاثة حيتان حدباء، وهو نوع من الحيتان يتّجه عادة إلى أنتركتيكا في هذه الفترة من السنة، مسارها، فانتهى بها المطاف في نهر تنتشر فيه التماسيح بشمال أستراليا، ويعتقد العلماء أن اثنين من الحيتان، شوهدا أولاً في نهر أليغايتر ريفر الشرقي في متنزّه كاكادو الوطني في فترة سابقة من هذا الأسبوع، رجعا إلى البحر، بحسب ما كشفت إدارة المتنزّه، التي فرضت حظراً جزئياً في المنطقة لحماية ركاب الزوارق، الذين ليسوا على دراية بالمجريات والحيتان، إن كانت لا تزال موجودة، علماً بأن طول الحوت قد يصل إلى 16 متراً، ووزنه يبلغ 30 طنّاً.