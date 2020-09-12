الصداقة في «أزمة كورونا»

ترجمة عزة يوسف

أعرب عالم النفس البروفيسور البريطاني روبن دنبار، عن توقعه بأن تتدهور علاقات الصداقة بين البشر في أقل من ثلاثة أشهر، حيث يؤثر الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا بطريقة سلبية على العلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الافتقار إلى التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء والزملاء بسبب العزلة، يمكن أن يكون له بعض الآثار طويلة المدى. ويمكن أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر، حتى نجد أن الصداقات قد تدهورت بسرعة كبيرة، وذلك إذا لم نبدأ الاستثمار فيها حالياً.

وقال موقع «Independent»: إن البروفيسور بحث كيفية تأثر روابطنا الاجتماعية بالإغلاق، مستخدماً الحياة الاجتماعية للقرود كمثال. وأوضح، أنه بالنسبة للقرود والبشر على حد سواء، تعتمد جودة العلاقة بشكل مباشر على الوقت المُستثمر فيها، بما يعني أن قضاء فترات طويلة من عدم التواصل يجعل الصداقات تتلاشى، لذلك علينا أن نبذل الجهد للتواصل مع أحبائنا وأصدقائنا كثيراً للحفاظ على الصداقات.