«أبوظبي للفنون» تطلق مسابقة فن التصوير

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مؤسسة أبوظبي للفنون مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي، التي تهدف إلى تطوير فن التصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات عامةً وتصوير المعالم السياحية والأثرية في إمارة أبوظبي خاصةً.

وصرح مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي: سُعدنا بتنظيم مسابقة التصوير الأولى لإمارة أبوظبي كجزء من حملة إمارات السلام ووفاءً بالتزامنا وسعينا الدائم لاستقطاب وتشجيع المصورين سواءً من الهواة أو المحترفين من مختلف فئات المجتمع وإطلاق العنان لأفكارهم المبدعة ودعمها لتكون دولة الإمارات حاضنةً للفكر والإبداع ومصدر إلهام دائم لكل الأجيال، ووجدنا في هذه المسابقة فرصة لتلبية رغبات المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي والتركيز على ما ستلتقطه عدسات المصورين لأجمل معالم إمارة أبوظبي وذلك لامتلاكها العديد من الأماكن السياحية الأمر الذي يجعلها أفضل وجهات السياحة في دولة الإمارات ومن أكثر الوجهات المفضلة عالمياً.