دراما رمضان 2021 بطولات جماعية وثنائيات فنية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلن نخبة من نجوم الدراما عن تفاصيل مسلسلاتهم الجديدة، التي بدأ أغلبهم تصويرها مبكراً للحاق بخارطة الموسم الدرامي الرمضاني 2021، حيث سيشهد الماراثون الجديد عودة قوية للثنائيات الفنية، ودمج عدد من نجوم الصفوف الأولى في أعمال من بطولات جماعية، بأدوار مختلفة عما قدموه في السابق.

يأتي في مقدمة المسلسلات المرشحة للمشاركة في سباق رمضان المقبل، «نسل الأغراب»، من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يعيد مشاركة أحمد السقا مع الفنان أمير كرارة، بعد نجاحهما معاً في فيلم «هروب اضطراري»، وهي مفاجأة لم تكن متوقعة، حيث اعتاد كلا النجمين أن يطل على جمهوره بمسلسل بطولة مطلقة، وينتمي هذا المسلسل إلى الدراما الصعيدية، التي نجح السقا في تقديمها بالجزء الأول والثاني من فيلم «الجزيرة»، بينما يسعى كرارة من خلال هذه التجربة، التأكيد على قدرته في التنوع والاختلاف، موضحاً أن «نسل الأغراب» فرصة للتغيير بعد مسلسلي «كلبش» و«الاختيار»، خصوصاً أنه يخوض عبره تجربته الأولى في الدراما الصعيدية، مؤكداً أنه انجذب كثيراً للقصة والأحداث منذ اللحظة الأولى، لافتاً إلى أنه سيخضع لجلسات مكثفة لتعلم اللهجة الصعيدية، فضلاً عن الاستعداد للشخصية بكل أبعادها وتفاصيلها.

القاهرة كابول

العمل الثاني الذي أعلن أبطاله عن بدء تصويره، هو «القاهرة كابول»، الذي يشترك فيه نخبة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ويتناول المسلسل ثلاث قصص، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في المنطقة، وأوضح لطفي الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات منذ أن قدم مسلسل «بين عالمين»، أن العمل يتحدث عن المجتمع المصري في فترة زمنية معينة، ويتميز بطابع اجتماعي تشويقي بعيداً عن نمط الأكشن.

هجمة مرتدة

كما يشهد الموسم الرمضاني 2021، اشتراك النجمان النجم أحمد عز وهند صبرى في بطولة ثنائية في مسلسل «هجمة مرتدة»، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، والعمل مأخوذ عن قصة واقعية من ملفات المخابرات المصرية، بمشاركة كل من صلاح عبدالله وماجدة زكي ومي هشام سليم ومحمود البزاوي وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعبرت هند صبري عن سعادتها لمشاركتها في هذا العام المهم، لا سيما أنه عمل إنساني حربي، مأخوذ من أحد ملفات المخابرات المصرية في حقبة زمنية مهمة، منوهة أنها ستُقدم شخصية المرأة القوية التي تتحمل أعباءً نفسية كبيرة، وستواجه الكثير من المشاكل بسبب منصب زوجها ضابط المخابرات الذي يجسده أحمد عز.

الملك

قرر محمد عادل إمام خوض السباق الدرامي بمسلسل جديد، أعلن عنه عبر حسابه «إنستجرام» تحت اسم «الملك» وكتب قائلاً: كنت ناوي معملش مسلسلات لفترة.. قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي «هوجان»، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجؤوني بـ«الملك» لرمضان 2021.

الاختيار2

بعد أن حقق الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، ولعب بطولته أمير كرارة، أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن تقديم بطولة الجزء الثاني من المسلسل، الذي يواصل من خلاله تسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أرض الوطن.

معتصم النهار وروجينا خلال تصوير «أسود فاتح»

الجماعة وأسود فاتح

يواصل الكاتب وحيد حامد كتابة السيناريو الخاص بالجزء الثالث من مسلسل «الجماعة»، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، كما من المرشح عرض مسلسل «أسود فاتح» لهيفاء وهبي، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، واستبعد في اللحظات الأخيرة بسبب أزمة فيروس «كورونا» وتوقف التصوير، ويشاركها بطولته كل من روجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحنان سليمان، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

تراث جميل

مؤخراً، اجتمع نخبة من صناع الدراما المحلية من منتجين وكتاب وممثلين، أبرزهم سلطان النيادي، وأحمد الجسمي، وجمال سالم، وعبد الله زيد، وجمعة علي، وسعيد سالم، ومنصور الفيلي، وذلك للاستعداد للموسم الدرامي الجديد، ومناقشة طبيعة الأعمال الإماراتية، التي سيتم إنتاجها وعرضها في رمضان 2021، والتي أعلن بعدها الكاتب جمال سالم، عبر حسابه الشخصي بـ «إنستجرام»، عن ابتعاده مؤقتاً عن المسلسلات التراثية، وقال: طلب مني البعد عن المسلسلات التراثية، لأنها أصبحت مكررة ولا جديد فيها، ورغم حبي لها وبعد سنوات متواصلة في كتابة هذه النوعية من الأعمال، سوف أتجه لتنفيذ المسلسلات الخليجية، وسنبقى على أمل أن نعود لتراثنا الجميل.

تقاطع طرق

بعد أن توقف تصويره العام الماضي بسبب أزمة «كورونا»، من المقرر أن يعرض مسلسل «تقاطع طرق»، لمنى زكي في رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته محمد فراج ومحمد ممدوح ومحمد التاجي وحنان يوسف، وتتناول أحداثه ملف الخيانة الزوجية.

حتى لا يطير الدخان

«حتى لا يطير الدخان».. مسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، التي قدمت في فيلم للزعيم عادل إمام تحمل الاسم نفسه، كان من المقرر أن يخوض به الفنان مصطفى شعبان سباق رمضان الماضي، قبل أن يعلن عن تأجيله من دون أسباب واضحة، ومن المقرر أن يعرض هذا العام، وهو من سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج محمد العدل.