يحيى الفخراني مع «الصحبة الحلوة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يعود الفنان يحيى الفخراني إلى السينما بعد غياب 22 عاماً، من خلال فيلم «الصحبة الحلوة»، ويتعاون في كتابته مع الكاتب وحيد حامد، وإخراج ساندرا نشأت، ويعكف حامد على اختيار بقية الأبطال. ويخوض الفخراني السباق الرمضاني القادم، بمسلسل يحمل اسماً مبدئياً «نجيب زاهي ذركش»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الكوميدية، عن علاقة الأب بأبنائه.

ويجسد شخصية رجل أعمال لديه أربعة أبناء ومتزوج من «أنوشكا»، ويدخل في صراعات معهم حول طريقة تفكيرهم التي يعتقد أنها خاطئة من وجهة نظره. وتتصاعد الأحداث وينشئ داراً للأيتام وأطفال الشوارع، أملاً في تعويض حالة الجحود التي يلاقيها من أبنائه، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، ويشارك في بطولته أنوشكا، وكريم عفيفي.

يذكر أن آخر أفلام الفخراني فيلم «مبروك وبلبل» مع دلال عبد العزيز العام 1998، ودرات أحداثه حول «مبروك» الذي يعاني من تأخر عقلي، ويلتقي جارته بالصدفة في القاهرة، وتنشأ بينهما قصة حب من نوع خاص.