%40 من حالات السرطان مرتبطة بنمط الحياة

هايدلبرج (د ب أ)

قالت سوزانه فيج ريمرز مديرة خدمة معلومات السرطان في المركز الألماني لأبحاث السرطان، إن حوالي 40% من حالات الإصابة بالسرطان في ألمانيا ترجع إلى نمط الحياة غير الصحي.

وأضافت: «تلعب التغذية دوراً محورياً في تكون الأورام، وأضافت: «الكثيرون غير مدركين أن التغذية غير السليمة مسؤولة عن حوالي 8% من الإصابات الجديدة».

وأكدت الخبيرة أن النظام الغذائي المتوازن يخفض احتمالية الإصابة بالسرطانات خاصة سرطان الثدي والقولون.

وأوضحت الخبيرة بمناسبة «الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان»، أن السمنة تتسبب في حدوث التهابات تتدهور معها صحة الخلايا، وترتفع فرصة تكوّن الأورام.