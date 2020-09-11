العثور على سفينة بعد 80 عاماًً على إغراقها

أوسلو (أ ف ب)

عثر مهندسو شركة تمديدات كهربائية مصادفة على السفينة الألمانية «كارلزرويه»، التي أغرقت عام 1940، على عمق 500 متر تقريباً قبالة السواحل النرويجية.. وكانت السفينة الحربية البالغ طولها 174 متراً قد أُرسلت في إطار عملية غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد إنزال الجنود في التاسع من أبريل 1940 تعرّضت لهجوم من قبل القوات النرويجية قبل أن تهاجمها غوّاصة بريطانية نسفتها بطوربيد.. وقال أولي بيتر هوبرستاد، أحد كبار المهندسين في شركة «ستاتنت» المشغّلة للكابل الكهربائي الذي يربط النرويج بالدنمارك: «في بعض الأحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا لم نعثر يوماً على حطام بهذه الأهمية».