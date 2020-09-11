تشرشل الحائر.. تقدير في أميركا وتشويه في بريطانيا

واشنطن، لندن (د ب أ، رويترز)

في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني في زمن الحرب ونستون تشيرشل، وشبّه نفسه به، قام محتجون بتشويه تمثال تشيرشل في لندن، واعتبروه «عنصرياً».

قال ترامب: تشرشل كان يطمئن الشعب خلال القصف النازي للندن، وهو ما أفعله خلال تعاملي مع جائحة كورونا. وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي: «كان تشيرشل يتحدث بهدوء.. لقد فعلنا ذلك، وقمنا بعمل لم يقم به أحد».

وفي لندن شوه محتجون تمثال تشرشل المواجه لمبنى البرلمان للمرة الثانية في أربعة أشهر، وكتبوا عليه «عنصري». وقالت شرطة لندن: «اعتقلنا رجلاً للاشتباه في إلحاقه أضراراً بالتمثال».