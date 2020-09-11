غطاء رأس إسباني

كرنفال ألوان على غطاء للرأس ترتديه عارضة أزياء ضمن مجموعة ربيع وصيف 2021، للمصممة الإسبانية أجاثا رويز دي لا برادا، خلال أسبوع أزياء مرسيدس بنز في مدريد.. و«الأسبوع» منصة رائعة لترويج أحدث خطوط الموضة الإسبانية، وتشمل عروضه مجموعات أشهر المصممين مع إتاحة الفرصة للمواهب الشابة.

(أ ف ب)