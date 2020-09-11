منة فضالي: لا أتحمل مسؤولية البطولة المطلقة

محمد قناي (القاهرة)

عبّرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بتحديد موعد عرض فيلمها الجديد «زنزانة 7»، منتصف الشهر الجاري بدور السينما.

وقالت إن الأحداث تدور حول شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، ويلتقي مع سجين آخر داخل «زنزانة 7»، ويقع صراع بينهما، وأضافت: أجسد دور شجن، راقصة استعراضية مشهورة، وأشعر بقلق شديد من هذا الدور ورد فعل الجمهور، رغم أنني أرتدي بدل رقص محتشمة، ولكن المشاهد لم يعتد على رؤيتي في هذه النوعية من الأدوار.. ويشارك في البطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

وأشارت إلى أنها لا تشغل بالها بالبطولة المطلقة، إنما الدور المناسب والجيد، وأشعر أنني لا أستطيع تحمل مسؤولية البطولة المطلقة حالياً، وأفضل البطولات الجماعية لأنها تحقق نجاحاً أكبر.

وأكدت أنها ضد الأدوار التي تسحب من رصيدها، وقالت: وأبحث دائماً عن التنوع والتجديد، بغض النظر عن مساحة الدور، وكذلك أرفض الأدوار التي فيها أي مشاهد لا تقبلها الأسرة بشكل عام.

وكشفت فضالي عن أنها تتمنى العودة لشاشة السينما منذ فترة، حيث كانت آخر تجربة لها فيلم «تحت الترابيزة»، مع محمد سعد منذ عامين، وحقق صدى جيداً، مشيرة إلى أنها تحب العمل في التلفزيون لأن الأعمال الدرامية شهدت بدايتها الجيدة، وترى في التلفزيون الالتزام فيما يقدمه للجمهور بدرجة أكبر من الأفلام السينمائية.

وعن الجزء الثالث من مسلسل «أفراح إبليس»، بطولة جمال سليمان، أوضحت منة أن عرض الجزء الثاني على إحدى القنوات المشفرة أثّر على متابعته، مقارنة بالجزء الأول الذي عرض العام 2009، مشيرة إلى أن انفصال الجمهور عن الجزء الثاني قد يؤثر على الجزء الثالث الذي لا تعرف مصير عرضه، وجسّدت خلاله شخصية «دهب» الخادمة، التي يتصاعد دورها في الأحداث عقب زواجها من بطل العمل الذي يتطرق لقصة جديدة، وهي الخلايا النائمة لجماعة، تعمل على تجنيد الشباب.

وقالت: إنها شاركت هذا العام في مسلسل سوري مع الفنان غسان مسعود بعنوان «مقابلة مع السيد آدم» وسعيدة به، وهو عمل بوليسي، ومنطقة جديدة تدخلها الدراما السورية لأول مرة بمشاركة فنانين كبار، ومن المقرر عرضه في رمضان القادم.

وقالت: إنها ترفض تصنيف الفنان في نوعية معينة، ويجب أن يكون شاملاً ولديه استعداد لأداء كل الأدوار ويتهيأ لها.

وعن الشائعات التي تلاحقها قالت: كنت أهتم كثيراً بالرد عليها، ولكن أصبحت لا أهتم بها نهائياً إلا في حالة حدوث شائعة تستفزني فأكون مضطرة للرد عليها.