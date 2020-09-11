نور.. سيدة «جمال الحريم»

القاهرة (الاتحاد)

تخوض الفنانة اللبنانية نور بطولة مسلسل «جمال الحريم»، وتجسد شخصية سيدة أعمال تدير شركة خاصة في مجال الديكور، وتتعرض للعديد من الأزمات والمشاكل في حياتها العملية والأسرية.

تدور الأحداث في إطار الدراما التشويقية عن قصة حقيقية، في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع العام القادم، وهو تأليف إنجي علي، وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته خالد سليم، دينا فؤاد.

يذكر أن آخر أعمال نور الدرامية مشاركتها في مسلسل «البرنس»، مع محمد رمضان، والذي عرض في رمضان الماضي، وجسدت شخصية «علا» الفتاة الثرية التي تعيش في حي شعبي وتطمح لإثبات ذاتها.

وبعد طلاقها وحبس شقيقها لاتهامه في قضية سرقة، يساعدها البرنس، في استعادة حقوقها من زوجها السابق، وناقش العمل العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الأسرة وطرق التغلب عليها.