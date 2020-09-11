شيري عادل تعاني «أمر شخصي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعود الفنانة شيري عادل إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عامين، من خلال البطولة النسائية في الحكاية الرابعة لمسلسل «إلا أنا»، والتي تحمل عنوان «أمر شخصي».

وتجسد شيري شخصية زوجة تتعرض للعديد من المواقف والأزمات في حياتها، ويسعى والدها للوقوف بجوارها ومساندتها فيما تواجهه.

وتدور أحداث المسلسل، المكون من 10 حلقات، في إطار الدراما الاجتماعية الإنسانية، ومأخوذة عن قصة حقيقية، حول كيفية التربية الصحيحة للأبناء، والتسامح في العلاقات الزوجية.

والعمل تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته ميدو عادل، وسيمون.

يذكر أن شيري قدمت خلال رمضان 2018، مسلسل «السهام المارقة»، وعُرض على قناة أبوظبي، وتناول مجموعة من القضايا أهمها الإرهاب.